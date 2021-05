Xavier Mercadé: fotografías para aplacar la nostalgia de los grandes conciertos

Si la pusiéramos en números, la trayectoria de Xavier Mercadé se resumiría en estas cifras: 37 años de trayectoria como fotoperiodista cubriendo más de 14.000 conciertos en los que ha construido un archivo de más de un millón de fotografías. Fruto de su trabajo, la exposición Rockviu, inaugurada en el Palau Robert de Barcelona, condensa en 300 instantáneas cuatro décadas de música en directo en Cataluña.

Disponible hasta el próximo 29 de agosto, la muestra es también un enorme recorrido por la música y su evolución entre 1984 y 2020, de la mano de grupos y artistas que van de Els Pets, Love of Lesbian, Sidonie, Sopa de Cabra o Rosalía hasta rutilantes estrellas internacionales como Madonna, The Rolling Stones, Tom Waits, The Who o Pearl Jam.

Beyonce retratada por Mercadé. Foto: Xavier Mercadé.

‘Solo’ 300 imágenes

Comisariada por el Grupo Enderrock y diseñada por Manuel Cuyàs, la exposición incluye las imágenes del fotógrafo musical seleccionadas para el número 300 de la revista Enderrock, de la que Mercadé es jefe de fotografía (y que se publicó un 10 de marzo, tres días antes del Estado de Alarma).

El inmenso archivo de Mercadé -un millón de fotografías en más de 14.000 conciertos- retrata la evolución de la escena catalana e internacional

Elegir ‘solo’ 300 imágenes de un archivo con más de un millón de fotografías no ha sido nada fácil para el fotoperiodista, uno de los profesionales de fotografía especializado en música en directo más reconocidos del país. Califica la experiencia de «excitante pero también doloroso, porque he descartado muchas imágenes interesantes”.

De hecho, y para afrontar la tarea de selección, Mercadé (Barcelona, 1967) decidió hacer una encuesta en Facebook e Instagram en la que consultaba qué imágenes habían marcado más a la gente. Las muchas respuestas recibidas le ayudaron a decidir qué fotografías eran “imprescindibles”.

Foto: ©LaPerspectivaphoto | Palau Robert. Generalitat de Catalunya.

Ahora en formato exposición, la muestra se reparte en dos espacios. Por un lado, la sala Cotxeres del Palau Robert, convertida para la ocasión en una suerte de sala de conciertos, en homenaje a estos espacios. Las fotografías de Mercadé se encuentran aquí entre las camisetas y los vinilos de un falso punto de venta, encima del escenario, entre las copas de la barra o escondidas en la intimidad de un camerino.

Además, en el jardín del Palau Robert hay expuestas 25 fotografías en un formato de gran tamaño, acompañadas de un texto en que Mercadé cuenta su vivencia de los conciertos.

En el montaje, diseñado por Manuel Cuyàs, se pueden ver las fotos en diversos soportes en un espacio recreado como una sala de conciertos, con barra y tienda de merchansing

‘Rockviu’

Aunque jamás podría imaginar que en mayo de 2021 las salas de conciertos aún estarían cerradas cuando se “ha demostrado que la cultura es segura”, apunta, cree que este homenaje a “uno de los grandes damnificados por el paro cultural, los toques de queda y las restricciones de la pandemia”, adquiere incluso más sentido.

Foto: ©LaPerspectivaphoto | Palau Robert. Generalitat de Catalunya.

Este formato sigue la línea de de la muestra virtual Rockviu, iniciado hace prácticamente un año, y en el cual Mercadé publica cada día una imagen de su archivo acompañada de un texto en que relata una anécdota o experiencia.

La iniciativa se prolongará hasta el 29 de agosto, el mismo día en que finaliza la muestra del Palau Robert.

Xavier Mercadé

Para el comisario de la muestra, Lluis Gendrau, se trata también de un reconocimiento a la labor de Mercadé: “Su tarea como cronista visual de la música en Cataluña es tan importante como la de quien redacta las crónicas de los conciertos”.

Y añade: “En el mundo del periodismo siempre hablamos de quien escribe, pero en una revista gráfica como Enderrock sabemos que la imagen es tan importante como el texto y las imágenes de Mercadé hablan por si solas”.

David Bowie. Foto: Xavier Mercadé.

Sus inicios coinciden con la explosión de la Barcelona punk de los ochenta. De hecho, cuenta, su primera instantánea fue en junio de 1984, en un concierto del grupo Ultratruita y, según él, “hecha sin ningún conocimiento, tomando casi por primera vez la cámara familiar y aprendiendo sobre la marcha como se enfocaba y encuadraba”.

«Una foto siempre debe intentar transmitir algo, una mirada, una sonrisa, un riff de guitarra, una emoción, una complicidad o el espectáculo del que se ofrece desde el escenario» Xavier Mercadé

Desde entonces se apasionó por un oficio en el que, asegura, “el aprendizaje es continuo, porque cada día te puedes encontrar un nuevo detalle o unas condiciones en las que hay que adaptarse”. Ha logrado, eso sí, disfrutar de todos los ambientes: “desde una sala pequeña como el RockSound la noche de Navidad llena de gente borracha, hasta un concierto en un estadio donde todo está preparado y es un gran espectáculo”.

Sidonie + LoL. Foto: Xavier Mercadé.

Sí reconoce que “momentos antes de fotografiar Tom Waits, The Who, Pearl Jam o Roger Waters es inevitable estar nervioso” y que el concierto que más le marcó fue uno de The Rolling Stones, cuando vinieron por segunda vez a Barcelona: “Entré con el objetivo de la cámara y los carretes escondidos dentro de un bocadillo” -recuerda-; “las fotos no son ninguna maravilla pero la experiencia fue única”.

Tímido -”la cámara me sirve de máscara para vencer mi timidez”- y discreto -”los fotógrafos vamos de negro para intentar ser invisibles”- y con mil anécdotas en la mochila, desde exigencias de artistas a encargados de escenarios, Mercadé defiende la curiosidad, el interés por los grupos emergentes, por los nuevos garitos y por los teloneros que tocan fuera de horas: “Nunca sabes si te encontrarás ante un músico que con los años llenará estadios”.

Red Hot Chili Peppers. Foto: Xavier Mercade.

Lo que es seguro es que su pasión por la música y la fotografía no la frenarán ni un virus ni una pandemia y que, aún con restricciones, Mercadé seguirá recorriendo escenarios.