Martin Parr: la mirada más corrosiva (y divertida) sobre la sociedad y el turismo

Los que residimos en las zonas turísticas, sobre todo del Mediterráneo, podemos protestar por la masificación turística, pero (hay que admitirlo) echamos de menos a los turistas que nos sorprenden con sus estilos, desde usar medias con chanclas a presumir de piel rojo-gamba con marcas de bañador incluidas.

Pero por suerte tenemos a Martin Parr.

Este fotógrafo británico se ha especializado en retratar a la sociedad de su país, aunque también se extendió al resto de Europa y de otros países del mundo, con una mirada irónica y corrosiva, donde la exposición al ridículo convive con la crítica social y el sentido del humor.

La muestra Martin Parr – Parrathon se realiza en el Centre del Carme Cultura Contemporánea de Valencia. Foto CCCC

La mayor retrospectiva en años

El Centre del Carme Cultura Contemporánea (CCCC) de Valencia presenta Martin Parr. Parrathon, una retrospectiva de este profesional de la imagen a través de 200 fotografías y 168 imágenes del collage Common Sense, procedentes de la agencia Magnum Photos.

Esta es la muestra más importante de su carrera desde la realizada en el Museo Reina Sofía en el 2004.

New Brighton, Inglaterra, 1985. Foto Martin Parr Magnum Photos

El toque kitsch en la vida cotidiana

Sus obras se puede encontrar entre los centros de arte más importantes del mundo como los museos de Arte Moderno de Nueva York, San Francisco y Tokio, la Tate Modern y el National Portrait Gallery, en Londres.

Según los comisarios de la exposición el talento de Parr es una crítica al sistema desde dentro, “mostrando las problemáticas de nuestro tiempo con una mirada irónica, capaz de documentar la parte kitsch de lo cotidiano”

“Sus imágenes suelen divertir, pero también incomodar, porque lo que muestran es nuestro reflejo”. José Luis Pérez Pont y Nacha Soler.

En sus inicios, en 1975, Parr fotografiaba en blanco y negro. Pero mientras que la escena era dominada por el drama reflejado por el fotoperiodismo y la belleza formal, el británico cambió de registro y se lanzó a desarrollar un estilo saturado de color.

Su mirada se imprime en las tumbonas. Foto CCCC

Otra mirada a la vida cotidiana

La muestra comienza con la serie Bad Weather (Mal tiempo), en que Parr captura los momentos cotidianos de sus conciudadanos frente a las típicas condiciones meteorológicas inglesas: chubascos, lloviznas o tormentas de nieve.

En Think England (Piensa en Inglaterra) analiza con su mirada los clichés de las costumbres inglesas mientras que en The Non-conformists (Los inconformistas) retrata desde obreros y mineros a granjeros, y encargados de los cotos de caza de un pueblo de Yorkshire.

Su mirada a las costumbres tiene una carga de ironía. Foto CCCC

Vacaciones, aburrimiento, selfies

En The Last Resort fotografía, con una sátira no exenta de un toque entre cruel y tierno a las familias de bajos ingresos que pasan sus vacaciones en New Brighton, cerca de Liverpool.

Con Bored Couples (Parejas aburridas) el espectador duda si realmente son modelos posando o esa gente no da más de su sopor. Y lo más probable es que sea eso último.

En Small World (Mundo pequeño) Parr sale de Gran Bretaña y refleja la cara B del turismo de masas y el consumismo.

En tanto en Selfie retrata cómo el afán por el postureo cambió las reglas del juego en los viajes.

Selfies en Chowpatty Beach, Bombay. Foto Martin Parr Magnum Photos

Lujo y nuevos ricos

No todo es ironía del ocio: en The Cost of Living (El precio de vivir) presenta un retrato puntual de Gran Bretaña después de diez años de thatcherismo y el surgimiento de los nuevos ricos.

En Luxury (Lujo) viaja por Dubai, Miami, Durban y Moscú para exhibir la riqueza más opulenta y en Establishment fotografia las élites que gobiernan el país y sus curiosos rituales sociales.

Martin Parr y 30 años de autorretratos. Foto CCCC

Pero Parr también se ríe de si mismo, como se puede ver en Autorretratos, que reflejan su evolución personal durante 30 años.

La muestra no es solo contemplativa: en las salas y pasillos del CCCC hay varias tumbonas con retratos de personas tomando sol a escala real. Uno puede elegir entre fotografiarlos o compartir un momento de descanso con ellos.