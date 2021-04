Estas son las mejores fotografías del año (según los Sony World Photography Awards)

La fotografía siempre tuvo el poder de descubrir un mundo desconocido. Y no solo por traernos imágenes de los lugares más recónditos o alejados. También por indagar buscando nuevas miradas de la realidad (o lo que consideramos la realidad). Desafiar la narrativa mayoritaria y retratar una visión diferente a la establecida por una etiqueta, en este caso la de “la ciudad más segregada de Gran Bretaña”, es el objetivo que perseguía el británico Craig Easton en su proyecto Bank Top, y con el que ha logrado el premio Photographer of the Year en los prestigiosos Sony World Photography Awards 2021.

Además de este galardón, que se acompaña de un premio en metálico de 25.000 dólares y un kit de imagen digital de Sony, la organización ha desvelado también los ganadores de las diez categorías del concurso Professional, así como los vencederos de los concursos Open, Student y Youth.

Foto de la serie Bank Top. Foto: Craig Easton, Fotógrafo del Año.

Leer más: La poesía fotográfica de Chema Madoz brilla en Madrid

‘Bank Top’

Bank Top es el resultado de la iniciativa Kick Down the Barriers del Blackburn Museum & Art Gallery, que buscaba dar respuesta a los informes que catalogan a Blackburn, a 34 km al noroeste de Manchester, como “la más segregada de Gran Bretaña”. Para desmotar esta narrativa, el museo invitó a artistas y escritores a colaborar con los residentes de distintos vecindarios de la ciudad con el objetivo de alcanzar una representación auténtica de la realidad.

En colaboración con el escritor y académico Abdul Aziz Hafiz y a lo largo de todo un año, Easton exploró numerosas historias del barrio de Bank Top que inmortalizó en retratos en blanco y negro de sus protagonistas, así como textos que los acompañan. Son experiencias de privación social, de problemas de vivienda y desempleo, de inmigración y estereotipos, pero también de decisiones políticas pasadas y presentes.

El resultado es un trabajo que contrarresta las generalizaciones simplistas y proporciona contexto acerca de estas comunidades y del que destaca, según el presidente del concurso fotográfico, Mike Trow, “la intención, dedicación y comprensión que Craig aporta”. Personas que muy posiblemente no querían ser fotografiadas miran francamente a la cámara y se percibe “un entendimiento mutuo entre el documentalista y el sujeto”. La capacidad de ganarse su confianza y, sobre todo, el “peso moral detrás de este trabajo es el que lo hace tan importante y merecedor del premio”, concluye Trow.

Craig Easton, de la serie Bank Top, Photographer of the Year.

Easton por su parte, reconoce que “fotografío para aprender, para intentar comprender y para documentar y compartir historias”. Y califica de “privilegio” el poder hacerlo y “desafiar las percepciones y estereotipos, algo especialmente importante para mi”.

Más ganadores

Además de este título de Fotógrafo del año, los Sony World Photography Awards han desvelado los ganadores del concurso Professional escogidos por un panel de jueces expertos y que reconocen trabajos de entre cinco y diez fotografías que, en esta ocasión, van desde historias locales a globales, momentos de tranquila resistencia, simple alegría o brillantez creativa.

El este sentido, en la categoría de Arquitectura y Diseño el ganador es el checo Tomáš Vocelka, con un segundo puesto para Frank Machalowski (Alemania) y un tercero para Gu Guanghui (China).

Eternal Hunting Grounds (crematorio de mascotas). Foto: Tomas Vocelka. Premio Architecture Design 2021

En la categoría Creative el primer puesto es para Mark Hamilton Gruchy (Reino Unido), seguido de Luigi Bussolati (Italia) y Sasha Bauer (Federación Rusa).

The Moon Revisited. Foto: Mark Hamilton Gruchy, Ganador categoría Creative 2021.

En la categoría de Proyectos Documentales se alza con el primer puesto el italiano Vito Fusco. Craig Easton aparece también en esta categoría con un meritorio segundo puesto seguido de Lorenzo Tugnoli.

The Killing Daisy. Foto: Vito Fusco. Ganador categoría Documentary Projects 2021.

Otro italiano, Simone Tramonte, gana en la categoría de Medio Ambiente, con segundo y tercer puesto para Mohammad Madadi (Irán) y Antonio Pérez (España) respectivamente, mientras que en Paisaje el máximo vencedor es Majid Hojjati (Irán), seguido por Andrea Ferro (Italia) y Fyodor Savintsev (Rusia).

Net-zero Transition. Foto: Simone Tramonte. Ganador categoría Environment 2021.

Leer más: Estas son las mejores fotografías del mundo hechas con móviles

Las mejores fotos de 2020

En el apartado de Naturaleza y Vida Salvaje encontramos a un español como primer clasificado, en concreto Luis Tato, fotoperiodista con residencia en Nairobi, Kenia. Le siguen en esta categoría Graeme Purdy (Reino Unido) y el también español Ángel Fitor.

Locust Invasion in East Africa. Foto: Luis Tato. Ganador categoría Wildlife Nature 2021.

Una mujer, la británica Laura Pannack, reina en la categoría de Portfolio, seguida del español Brais Lorenzo, fotoperiodista que recientemente ha sido distinguido también con el premio a la mejor imagen en la categoría de Vida Diaria en los premios POY International, y la argentina Loli Laboureau.

Portfolio Overview. Foto: Laura Pannack. Ganadora categoría Portfolio 2021.

En la categoría Retratos aparece de nuevo Craig Easton por sus impactantes fotografías en blanco y negro del Bank Top, seguido de Julia Fullerton-Batten y Jane Hilton, ambas de Reino Unido.

El fotoperiodista sirio Anas Alkharboutli es el vencedor de la categoría Deporte, en la que otro español, Patrick Meinhardt ocupa el segundo puesto, con el iraní Farzam Saleh como tercer clasificado.

Syria: Sport and Fun Instead of War and Fear. Foto: Anas Alkharboutli. Categoría Sport 2021.

Por último, la categoría Naturaleza Muerta, cuyo vencedor en esta edición es Peter Eleveld (Países Bajos), con segundo y tercer puesto para Alessandro Pollio (Italia) y Paloma Rincón (España).