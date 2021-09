Estas son las fotos más impactantes tomadas con drones

Un año más, el concurso de fotos Siena Awards presenta las fotos más increíbles realizadas con drones.

Estos pequeños artefactos de cuatro motores han logrado el sueño de muchos fotógrafos: realizar tomas aéreas con las mismas perspectivas que tienen las aves. Algunos, más interesados en la experimentación, llegan a producir videos en alta velocidad para sentir el mismo vértigo que tienen los insectos en sus vuelos.

Este concurso ha recibido decena de miles de imágenes de 102 países, de las cuales han seleccionado ocho ganadoras para sus categorías.

Estas fotografías serán presentadas en la exposición Above Us Only Sky (por encima nuestro, solo el cielo), que es precisamente una de las estrofas de la canción Imagine, de John Lennon.

Esta muestra se podrá ver en Siena, una de las ciudades más hermosas de la Toscana, desde el 23 de octubre al 5 de diciembre, como parte de los eventos del festival fotográfico Siena Awards.

La mejor foto hecha con drones (en el 2021)

La gran ganadora ha sido una foto del noruego Terje Kolaas, que acompaña el vuelo de cientos de ánsares piquicortos (Anser brachyrhynchus) en su viaje migratorio desde el centro de su país a las islas Svalbard, en el Ártico.

Foto Terje Kolaas. Siena Drone Photo Awards

La imagen ganadora muestra a cientos de ánsares levantando vuelo desde el centro de Noruega a las islas Svalbard, en su habitual ruta migratoria.

Debajo, en una tierra tapizada por la nieve, miles de estos palmípedos esperan el momento para acompañar a la bandada.

Las fotos urbanas y de naturaleza hechas con drones más impactantes

En la categoría Urbana el primer premio fue para el ruso Sergei Poletaev, con su imagen ‘Declaración metafórica sobre la ciudad y el invierno’, que muestra el contraste entre un monasterio cerca de Moscú bañado por la luz y una gran central eléctrica al fondo a oscuras.

Foto Sergei Poletaev. Siena Drone Photo Awards

El fotógrafo de Omán Qasim Al Farsi ganó la categoría Vida salvaje con ‘Vuelta a la aventura’, una toma aérea que inmortaliza a una tortuga verde lista para regresar al agua después de poner sus huevos en la costa de Omán, entre Ras Al Jinz y la reserva de tortugas Rashad.

Foto Qasim Al Farsi . Siena Drone Photo Awards

En Deporte, el galardón fue para el fotógrafo australiano Phil De Glanville, que captura un arcoíris impactante sobre el surfista Ollie Henry que lucha con una ola descomunal, que cae como si fuera una cascada.

Foto Phil De Glanville. Siena Drone Photo Awards

La clásica belleza de los pescadores

Las fotos de pescadores en los ríos y lagos del Sudeste Asiático, con sus juegos visuales de redes o con la limpieza de las flores, son un clásico en las fotografías aéreas. Es que hay poca competencia posible con la belleza que despliega.

Foto Trung Pham Huy . Siena Drone Photo Awards

Por ello no extraña que en la categoría Gente haya ganado el fotógrafo vietnamita Trung Pham Huy con su imagen “Pesca en el bosque de manglares”.

En ella retrata a un pescador que comienza su jornada laboral en el manglar de la laguna de Tam Giang, en un ambiente invernal blanco.

Fotos de naturaleza y bodas hechas con drones

El fotógrafo estadounidense Martín Sánchez nos confunde con su toma bautizada “Extragaláctico”, ganadora en la categoría Naturaleza.

Foto Martín Sánchez. Siena Drone Photo Awards

Parece una roca impactando desde el espacio, o el ojo de una craitura maligna, pero se trata de la erupción de un volcán en Islandia tomada desde el cénit del cráter, lo que permite ver con toda claridad su interior.

Foto Matteo Originale . Siena Drone Photo Awards

En cuanto al italiano Matteo Original, con su foto “Hacia el infinito junto contigo” muestra cómo un dron puede servir para realizar la fotografía de boda ideal. Claro, también hay que destacar qué bien aprovechó la puesta de sol en Marina de Pisa, en Toscana.

La cruda realidad que se esconde en la belleza

La imagen ganadora de la categoría Abstracta incomoda. Porque es una de las mas bonitas entre la triunfadoras, pero la belleza estética queda eclipsada ya desde el título: “Río envenenado” enseña el desastre natural producido por los desechos químicos generados por la extracción de cobre y oro en las montañas Apuseni en Transilvania. La fotografía fue realiza por el rumano Gheorghe Popa, y es la que se ve en la portada.

Foto Adrees Latif. Foto Siena Drone Photo Awards

También duele ver la secuencia de imágenes ganadoras de la categoría Historias. En “Cubierto por extintores de incendios” el pakistaní-estadounidense Adrees Latif presento imágenes apocalípticas de la ciudad de Talent, en el estado de Oregon.

El paisaje es de agentes químicos que han teñido de rojo oscuro los árboles que han quedado en pie, la tierra negra, los coches chamuscados y otros efectos de un terrible incendio que causó tres muertes y destruyó 3.000 infraestructuras en un área de 14 kilómetros.

Y en video el ganador fue el griego Nestoras Kechagias con el fascinante despliegue visual de «Ballet del hielo», en el que las tomas aéreas de témpanos, glaciares y otras formaciones heladas sirven para recordar la fragilidad de los ecosistemas de los polos.