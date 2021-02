Carmela García lleva a la Sala Canal la utopía de las mujeres libres

Cinco espacios y cinco utopías: Carmela García lleva a una exposición en la Sala Canal de Madrid las epopeyas de mujeres arriesgadas, inteligentes y transgresoras que desafiaron, desde la mística, la ciencia, el arte, la cultura o el ecofeminismo, las pesadas losas del patriarcado y dibujaron un mundo donde las mujeres encuentran vías alternativas de existencia más allá de clichés.

Lo hace como mejor sabe, a través de unas fotografías con las que lleva décadas cuestionando las representaciones de género de la sociedad patriarcal.

‘Autoras de utopías’

“El feminismo es una utopía, porque todavía no se ha podido conseguir”, explica García (1964, Lanzarote), quien no por ello renuncia a retratarlo, investigarlo y recrearlo. Varios ejemplos de esas utopías -o núcleos de resistencia, convivencia o sororidad- protagonizan esta nueva muestra, que lleva por título precisamente Autoras de utopías.

Sin titulo4. Serie Paraísos, 2002. Foto: Carmela García.

A través de imágenes, pero también otros formatos artísticos como el vídeo y la instalación, García construye relatos subjetivos que se mueven entre la realidad y la ficción de otro mundo posible, en diferentes lugares y tiempos, con vidas, conductas, actitudes y posicionamientos, ya sean individuales o colectivos, que no se plegaron al status quo imperante de cómo debía ser o vivir la mujer.

Coleccionista de mujeres

Ocupando los espacios de los imponentes antiguos depósitos de agua de la ciudad de Madrid, la exposición, abierta hasta el próximo 2 de mayo, teje un hilo conductor (y también un discurso) a través de cinco de estas utopías, como las de las tres mujeres -una científica, una arquitecta y una escultora-, que crearon la primera casa alimentada por energía solar.

La muestra incluye una selección de obras visuales de la trayectoria artística de Carmela García, pero también proyectos de nueva producción

Siempre con una inequívoca vocación artística y rehuyendo del formato documental, sus imágenes, de gran formato y a todo color -casi cuadros- permiten también adentrarnos en el trabajo de la filósofa, santa, compositora, escritora y científica Hildegarda von Bingen (siglo XII), la pintora surrealista Ángeles Santos, quien, desde su Valladolid natal y con un arte autodidacta, deslumbró a compañeros de generación como Ramón Gómez de la Serna o Federico García Lorca, o la también pintora y escenógrafa Victorina Durán.

Fotografías que son casi cuadros. Foto: Guillermo Gumiel.

Investigar sobre estas mujeres “casi siempre personajes periféricos de la historia”, recalca, “me ha hecho encontrarme con historias universales”.

Todas ellas están presentes en esta exposición con fotografías en las que García interpreta libremente sus obras y las homenajea.

Trabajos reconocidos y nuevas creaciones

Para la pieza central de la exposición, la fotógrafa ha creado una escultura de luz y transparencias con fotografías de mujeres de su colección particular. “Esta colección de mujeres ha generado la iconografía con la que trabajo y me inspiro -reconoce-, son mis compañeras de camino”.

La muestra plantea un mundo donde las mujeres encuentran vías alternativas de existencia más allá del statu quo imperante

Junto a este trabajo, se pueden ver, a través de cinco áreas temáticas, una selección de sus obras más importantes como Chicas, deseos y ficción (1998), con fotografías y dos vídeos que muestran a mujeres que ocupan espacios públicos y privados en actitudes cotidianas, mostrándose afecto y, sobre todo, ofreciendo conductas lesbianas no hegemónicas que buscan ser normalizadas.

Carmela García en la escultura de luz y fotografías. Foto: Guillermo Gumiel.

En la serie Paraísos (2002-2005) la autora reflexiona sobre planteamientos ecofeministas, mientras que en Escenarios (2007), Casting (2007-2008) y I Want to Be (2006-2008) indaga sobre la representación de las mujeres y los discursos sobre las identidades genéricas, y sus capas, así como los juegos visuales entre la realidad y la ficción.

La cuba del edificio alberga, como punto y final del recorrido expositivo, la nueva producción audiovisual de Carmela García, Seres equívocos (2020), que se adentra, en pantalla gigante, en la figura y la obra autobiográfica de Victorina Durán (Madrid, 1899-1993) en la que se dejan ver su biografía más íntima y sus relaciones homosexuales con otras mujeres.

Las nietas del Lyceum o Tertulia. Foto: Carmela García.

Otros discursos y otras iconografías

El trabajo de Carmela García, ampliamente reconocido dentro y fuera de España, cuenta con presencia en colecciones internacionales como el 21st Century Contemporary Arts Museum de Japón o el Centre National de la Photographie de Francia

Desde que comenzase su producción en los años noventa, relata, se ha avanzado mucho y ha habido un cambio de mentalidad, hasta el punto de percibir “más sensibilidad y apertura” a la hora de abordar y tratar temas relacionados con la igualdad de género. La gente, concluye, “está necesitada otros discursos y otras iconografías”.