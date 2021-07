El arte inmersivo de Frida Kahlo atrapa los sentidos

El centro de arte digitales Ideal presentará en noviembre una nueva exposición inmersiva, en esta ocasión dedicada a una de las artistas más importantes del siglo XX: Frida Kahlo.

El espacio, ubicado en un antiguo cine en el barrio barcelonés de Poblenou, cuenta con 2.000 metros cuadrados dedicados a la exhibición, producción y formación en las artes digitales.

El arte de Kahlo atrapará donde se mire. Foto José Méndez | EFE

En paneles donde se proyectan imágenes en alta definición en 360 grados, con sonido envolvente y tecnologías como realidad virtual, pasarán algunas de las obras más conocidas de la creadora mexicana.

Más allá de arte de Frida Kahlo

Pero la muestra no se limitará al pase de cuadros, sino que también se proyectarán fotografías, objetos, documentos y elementos hasta hoy poco conocidos de la artista, “invitando al visitante a descubrir la maravillosa historia que construyó” su figura indican en la organización.

La propuesta Frida Kahlo, The life of an Icon está respaldada por una profunda investigación biográfica, que permiten mostrar sus caras más allá de la artística, como “la hija, amiga, esposa, amante, mujer y finalmente, el mito que ha trascendido generaciones”.

La muestra dedicada a Frida sucederá a la de Gustav Klimt. Foto José Méndez | EFE

Sobreponerse a las adversidades

Lo que se busca mostrar es su talento artístico, pero también los recuerdos y anécdotas que desvelan a una mujer capaz de sobreponerse a las adversidades gracias a su fortaleza, rebeldía y talento.

“Frida Kahlo abre de par en par las puertas a su intimidad, su historia, sus pensamientos, su entorno, y a los acontecimientos que desde niña marcaron su vida hasta convertirla en un referente ineludible del siglo XX, en una combinación única de artes digitales, proyecciones de gran formato, realidad virtual y entornos expositivos clásicos”, precisaron en el centro Ideal.

Esta producción de 90 minutos de duración se realiza junto con la Frida Kahlo Corporation.

El espectador se siente en medio del arte de Frida Kahlo. Foto José Méndez | EFE

Sigue el arte de Klimt

Actualmente este complejo de arte digital está presentando una exposición interactiva sobre Gustav Klimt, en donde también se presenta conciertos de Kabarett Fledermaus.

En estos espectáculos es posible tener una experiencia inmersiva entre las pinturas de este artista austríaco y la música de esta agrupación que recuerda al ambiente del cabaret vienés de principios del siglo XX, en la que Klimt se encargó de su decoración.