‘Rediseñando el mañana’: tenemos 10 años para hacer de la ecología el motor del mundo

De qué sirve una casa si no se cuenta con un planeta tolerable donde situarla. La reflexión del escritor, poeta, filósofo y fabricante de lápices estadounidense Henry David Throeau cobra todo el sentido en un momento en que nos enfrentamos a ingentes desafíos ecológicos, demográficos y de convivencia. Throeau pronunció estas palabras a mediados de siglo XIX. Han pasado dos siglos y ahora la necesidad de transformar de forma radical nuestra forma de vida y nuestra relación con la naturaleza es acuciante. Se acaba el tiempo para rediseñar el mundo.

¿Cuál es ese planeta tolerable como decía el pensador? ¿Cómo llegamos a él? Es el punto de partida del documental Rediseñando el mañana, estrenado en el marco de Madrid Design Festival y que ha dirigido el cineasta vasco Pedro Aguilera (La crisis, Demonios tus ojos).

El documental, un proyecto de IKEA, que puede verse aquí, explora desde un enfoque multidisciplinar y de la mano de diferentes expertos en los campos de la arquitectura, el diseño, la filosofía, la sociología y la educación, cómo podemos afrontar estos grandes retos a través del diseño de nuestras ciudades, de la innovación y la tecnología o de cambios en nuestras formas de vida.

La relación con la naturaleza, el diseño de nuestros hogares, los nuevos materiales, la ecoinnovación, el papel del diseño o la educación son algunas de las principales palancas del cambio que abordan estos expertos.

“Hemos llegado a un punto en la historia de la humanidad en el que se ha hecho evidente que la forma en que diseñamos nuestras vidas, la forma en que diseñamos nuestra presencia en el planeta es defectuosa, es destructiva y nos ha conducido a una situación en la que nuestra supervivencia, nuestro propio futuro, está en riesgo” apunta el CEO de Parley for the Oceans, Cyrill Gutsch. Cambiar el mundo es una “emergencia creciente” coincide la arquitecta francesa y fundadora del estudio MuDD architects, Stephanie Chaltiel.

Hacer y, sobre todo, cómo hacer, es la clave para Javier Goyeneche, CEO de la firma de moda sostenible española Ecoalf o, cómo dice el arquitecto y fundador del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, Vicente Guallart, “que cuando diseñemos las cosas no solo pensemos si es bueno o malo por lo que es sino por los materiales y la energía que ha consumido durante su producción” o, lo que es lo mismo, decantarnos por los objetos pensados y producidos con honradez. Si hace 20 años la nueva frontera era el mundo digital, opina este experto, “ahora esta nueva frontera es la ecología o la bioconomía circular”. Y tenemos 10 años para hacerlo posible.

Innovación

En este necesario cambio en el modo en que nos debemos relacionar con la naturaleza, será determinante la innovación. Así, para el filósofo Gilles Lipovetsky, rediseñar el mundo “significa reinventar el crecimiento. Necesitamos encontrar un crecimiento verde y ecológico que sea compatible con la preservación del medio ambiente. Y esto obviamente implica cambiar los métodos de producción, y la forma en la que nos movemos y vivimos, es una reorganización completa y debe venir por la innovación”.

Juhani Pallasmaa en el documental ‘Rediseñando el mañana’.

El diseño como disciplina debe ser parte importante de esta transformación. Más aún, “terminar con la destrucción del planeta es un desafío de diseño”, argumenta Gutsch. Significa, pues, que “tenemos que dejar atrás materiales tóxicos y dañinos y tenemos que dejar atrás conceptos de productos que no son justificables en relación al daño que generan”.

Para Jeannette Skjelmose, Subdirectora de Desarrollo de Producto de IKEA, “todos nuestros productos deben cumplir las cinco dimensiones del diseño democrático que son forma, función, sostenibilidad, calidad y precio bajo, no lanzamos un producto al mercado si no tiene alguna de ellas. Además, tenemos que asegurarnos de que todo lo que diseñemos pueda ser reusado o reciclado”.

La revolución ‘material’

“Creo que estamos al borde de una revolución, una ‘revolución material’”, añade el fundador de Parley por the Oceans. Se refiere al diseño con materiales que no solo sean buenos para nosotros, sino también para el planeta.

De esto también sabe (y mucho) Goyeneche: “mucha gente es capaz de diseñar una camiseta; el problema es cómo está hecha esa camiseta y qué huella deja” y alude a la “inmensa oportunidad en todos los sectores de crear productos que vivan en equilibrio con el planeta y que satisfagan nuestras necesidades”.

También en los materiales pone el foco Juhani Pallasmaa, arquitecto y exdirector del Museo de Arquitectura Finlandés: “Les sugiero a mis estudiantes que tengan más interés en todo lo referente a materiales, su gravedad y tactilidad”

Y la madera es, para Vicente Guallart, la mejor baza para la arquitectura y el mobiliario. Eso sí, «una madera madera industrializada basada en la gestión sostenible de los bosques y para ello hay que reforestar el mundo, hay que plantar millones, billones de árboles».

Jeannette Skjelmone explica ‘Rediseñando el mañana’ la visión de futuro de IKEA.

Jeanette Skjelmose coincide con que la madera es el material del futuro: “La madera es uno de los materiales que más usamos. Es un material fantástico desde la perspectiva de la forma y diseño y además es un material sostenible y renovable, si se cultiva de una manera sostenible”. Y añade: “el mayor impacto en la huella de carbono no es el combustible ni la energía, es la materia prima”.

Para el resto, opina Gutsch, “dependeremos del plástico los próximos 10, 15, probablemente 20 años, y no hay necesidad de fabricar más plástico, hemos hecho suficiente. Está ahí fuera, recojámoslo, recolectémoslo y démosle una nueva vida para darnos tiempo para contar con un nuevo material que pueda reemplazarlo”.

Nuestra casa y nuestra ciudad

El futuro del hogar y de las ciudades es otro de los temas que aborda el documental como aspecto esenciales para transformar el mañana. Para Vicente Guallart las ciudades del futuro “deben ser como bosques que absorban CO2 en lugar de emitirlo” y afirma que internet va a suponer un cambio de paradigma: “Los edificios emitirán energía y nos la intercambiaremos, podremos producir alimentos en invernaderos, tendremos pequeñas industrias que nos imprimirán bicicletas o patinetes eléctricos”.

Stephanie Chaltiel piensa que la gente va a buscar cada vez más un estilo de vida saludable. “Lo hemos visto recientemente en la alimentación y esperamos verlo también en arquitectura. Las personas empiezan a entender que el hogar también necesita ser saludable”.

En esa misma línea Cyrill Gutsch cree que “en el futuro no podremos asumir que se intoxique a la gente que vive en un edificio o que anda por la calle en un entorno urbano. La Covid-19 nos ha enseñado que probablemente no tengamos que pagar unos alquileres carísimos en las grandes ciudades y podamos vivir en otros lugares cerca de la naturaleza”.

Javier Goyeneche, de la marca de moda sostenible Ecoalf, en el documental.

El cole del mañana

La educación aparece como una de las palancas de cambio para rediseñar el mañana partiendo del propio individuo. Para Mar Romera, maestra, licenciada en pedagogía y psicopedagogía, “el futuro del planeta viene de la mano de la educación, la infancia es la materia prima más valiosa, y con diferencia que tenemos”. Además, apuesta por una escuela en la que se “rompan” los muros de la escuela tradicional y que “ayude a cada niño y cada niña a encontrar su mejor versión”.

Por su parte, Gilles Lipovetsky indica: “Rediseñar el mundo implica rediseñar la educación y en particular la escuela. El mundo de mañana será mejor si las mujeres y los hombres no nos consideramos solo productores, si no como personas que se pueden expresar, hacer las cosas que amamos y dar un lugar a las enseñanzas artísticas en el colegio”.

El documental Rediseñando el mañana tiene su germen en los datos y conclusiones extraídas del último informe de IKEA, Life at Home, así como en un informe elaborado por IPSOS en noviembre de 2020 que ahonda en los grandes desafíos que representan los cambios climáticos y demográficos a los que se enfrena nuestro planeta antes y después de la pandemia.

Disponible de forma online, se proyecta hasta el próximo 7 de febrero en el Círculo de Bellas Artes en pases a las 10:00, 11:30, 13:00 y 14:15 horas) y el lunes 8 (pases a las 17:00, 18:15 y 19:30).