La historia del rock, sintetizada como el plano de un amplificador

Solo los entendidos en la electrónica pueden sentir fascinación por leer el plano de los circuitos eléctricos. Las líneas que marcan las conexiones entre los diferentes elementos son un despliegue visual críptico que es incomprensible para el resto de personas.

A menos que en vez de elementos electrónicos enseñen conceptos como la historia del rock and roll.

Es un elegante laberinto plagado de referencias

La historia del rock en un solo poster

Esa es la idea del estudio de diseño Dorothy, del Reino Unido, que presentó un póster de 60×80 centímetros donde se detalla la evolución del rock desde hace 80 años.

En el poster se descubren 1.400 artistas, productores, compositores, salas de conciertos y hasta diseñadores vinculados con el rock

Impreso en una tinta dorada sobre un papel azul marino de 120 gramos, en el dibujo se concentran 1.400 artistas, entre solistas y grupos, donde hay que seguir el universo de variantes con la vista (y el dedo, en caso de ser necesario) para entender la historia de un estilo en particular.

Los artistas más trascendentes se ilustran con un óvalo, y a partir de ellos, se pueden rastrear cómo influenció su legado en otros músicos.

Los primeros tiempos del rock. Foto Dorothy

Pero este despliegue no se limita a los artistas: también se encuentran productores como George Martin o Quincy Jones, clubes y escenarios (desde el Cavern Club de Liverpool o el Greenwich Village al CBGB de Nueva York), diseñadores (como Andy Warhol con The Velvet Underground) e inventores de instrumentos (donde están Leo Fender, Les Paul o Dick Denney).

Desde las raíces

Uno puede buscar a uno de los primeros artistas del rock, pongamos como Elvis Presley o Chuck Berry, y rastrear las raíces de este movimiento entre el blues de Memphis y el delta de Misisipí, el góspel, el country, el folk y el boogie-woogie, entre otros ritmos.

El poster contiene 1.400 referencias. Foto: Dorothy

De las estrellas de los años ’50, donde también se encuentran Carl Perkins, Little Richard y Jerry Lee Lewis, las líneas doradas conducen a la invasión británica de los ’60 (The Beatles, The Rolling Stones), el revival del folk de EEUU (Bob Dylan, Joan Baez) y su coqueteo con el rock (The Byrds, Simon & Garfunkel).

Más divisiones y estilos

Conforme uno elija un camino, va desglosando los grupos que hicieron grande a un ritmo determinado y como un jardín de senderos que se bifurcan (perdón Borges), se despliegan nuevos estilos.

De cada artista trascendente, marcado con un óvalo dorado, surgen diferentes caminos que conducen a otros estilos, con sus grupos de referencia

Por ejemplo, desde los dioses de la guitarra eléctrica (Jimmy Hendrix, Led Zeppelin) se puede llegar a los pesos pesados del metal (Metallica, Iron Maiden), los héroes del hard rock (Guns n’Roses, AC/DC y Aerosmith), el rock progresivo (Pink Floyd y Genesis) y el experimental (Frank Zappa y Tom Waits).

Nirvana y su influencia en los ’90

Uno puede saltar desde el rock de garage al glam, oscilar entre el punk de la costa este de EEUU y el de Londres, buscar los grupos post-punk de los ’80 y sus devaneos con el gótico, analizar la movida grunge de los ’90 y la moda de la distorsión sónica, conocer los artistas del post-rock y el revival del indie-folk.

Este póster se vende a 40 euros, pero también se puede comprar un lote de seis desplegables, donde además de la historia del rock se presentan la evolución de la música alternativa, la electrónica, el hip-hop y el acid house, por 170 euros.