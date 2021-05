CasaDecor: las tendencias más inspiradoras en interiorismo toman Madrid

Lleva años trabajando en la divulgación del interiorismo como una necesidad que va mucho más allá de lo meramente estético y ha tenido que llegar una pandemia que nos ha mantenido muchas horas de más en casa para darle la razón. Durante varios meses los hogares han sido cocinas y áreas de trabajo, gimnasios y zonas de juego, salones y baños convertidos en áreas wellness. Más necesaria (y también más apetecible) que nunca) CasaDecor abre el telón de una nueva edición con las principales tendencias en interiorismo resumidas en 55 espacios que son pura inspiración.

Hasta el próximo 29 de junio y de la mano de 131 empresas, 55 estudios de interiorismo, arquitectura, diseño y paisajismo, 20 artistas y otros tantos artesanos, la magnífica Casa de Tomás Allende, en el número 3 de la plaza Canalejas de Madrid, se convierte, cien años después de la eclosión de artes y oficios que la vieron nacer, en la mejor plataforma para descubrir la mejor artesanía contemporánea, los diseños más buscados y la más alta tecnología que se puede aplicar al hogar.

Del particular ‘Jardín de las Delicias’ que recibe a la entrada, obra de Espacio Gärna Studio, al torreón de la sexta planta diseñado por Enrico Navazo Estudio pasando por ‘El Cielo de Canalejas’ de AlterEspacio en la terraza, una cocina que es un chute de energía, un rincón para ver series, baños que son casi spas, gimnasios o vestidores, estos son nuestros preferidos de los 55 espacios que integran CasaDecor 2021.

Espacio LDKGarden Terraza Alterespacio. Foto: Luis Hevia | CasaDecor.

Casa de Tomás Allende

Si solo se pudiera dar una razón que justifique la visita a la 56ª edición de CasaDecor bastaría con saber cuál es su ubicación. El edificio de la Casa de Tomás Allende, nombrado en referencia al empresario y político que la mandó construir, es una de las joyas arquitectónicas de Madrid que difícilmente se pueden visitar.

Muestra perfecta de las artes y oficios que destacaron en los albores del siglo XX, fue un encargo de la familia Allende al arquitecto cántabro Leonardo Rucabado que, tras su muerte, finalizarían Ramiro Saiz Martínez y Pedro Cabello Maíz en 1920.

Profusamente ornamentado, el singular edificio, frente a las nuevas galerías Canalejas que acogen el flamante primer Four Seasons de España, cuenta con todo tipo de esculturas, columnas y pilastras, veneras y chapiteles y un característico mirador de madera de caoba que sobresale sobre la Carrera de San Jerónimo, al estilo de las típicas solanas cántabras.

(Re)descubrir la cocina

Son muchos los que durante los meses pasados abrazaron la cocina como hobbie (y vía de escape). Por eso diseñadores como Rosa Urbano, de Urbano by You, y Sixty Pro proponen integrar el comedor en esta habitación y darle un papel protagonista en un concepto que ha llamado ‘Cocina Artefacto’.

El mundo de Virginia Woolf sirve de inspiración a Beatriz Sánchez Jiménez y Eva Martín Márquez de Dosde Interiorismo para crear una cocina que, como el ‘espacio reconquistado’, sale de los márgenes para buscar la belleza, que no teme al maximalismo, a los colores y las texturas.

Aunque si de verdad hay una propuesta de cocina sorprendente y refrescante esta es la de la arquitecta Paula Rosales para More & Co. Su Kitchen for life se basa en la economía circular y el diseño biosostenible que reduce al máximo el uso y desperdicio de materiales. Sin tóxicos ni otros elementos perjudiciales para la salud, todo en su cocina, de intenso amarillo canario, se puede desmontar, reutilizar y personalizar para que dure “todas las vidas”.

Kitchen for life, espacio More and Co. Foto: Nacho Uribesalazar | CasaDecor.

Artesanía manchega

La artesanía tiene un papel predominante en muchos de los espacios de Casa Decor pero cobra especial relevancia en Adunia, el espacio diseñado por Miguel Muñoz para Castilla-La Mancha.

La primera comunidad autónoma que participa en CasaDecor lo hace de la mano de los oficios tradicionales de la región, que lucen en una pared de azulejos de cerámica de Talavera entre las piezas de hasta 17 firmas castellanomanchegas de escultores, alfareros, tapiceros, ebanistas, carpinteros, ceramistas, expertos en vidrio, forja o enea.

Espacio Artesanía Castilla-La Mancha. Foto: Nacho Uribesalazar | CasaDecor.

Objetos nómadas

La firma Louis Vuitton es otra de las que participa por primera vez en CasaDecor, en este caso con un espacio inspirado en el espíritu viajero de su fundador y que rinde homenaje a su colección de mobiliario ‘Objetos Nómadas de Louis Vuitton’.

Un escultórico sillón ‘Bulbo’ de los hermanos Campana es el protagonista de un espacio que “transporta al despertar de un nuevo día en una jungla tropical”.

Espacio Louis Vuitton. Foto: Nacho Uribesalazar | CasaDecor.

Espacio Netflix

Otra de las incorporaciones tiene mucho que ver, de nuevo, con nuestras ocupaciones durante la cuarentena. Netflix desembarca en CasaDecor con un decorado diseñado por Simona Garufi Studio que recrea el universo de la serie Valeria de la plataforma. Colores pastel, neones, objetos vintage y muebles asequibles se mezclan en ambiente muy millennial.

Espacio Netflix. Foto: Luis Hevia | CasaDecor.

Oda al beso

Virginia Gasch se ha inspirado en las vivencias de este año pandémico para hacer un homenaje a las emociones “en suspenso” y el contacto “acotado y limitado” entre nosotros. ¿Cómo? Haciendo precisamente un espacio dedicado al beso, “algo tan simple” pero, que a la vez “es capaz de contener tanto sentimiento”.

Un sofá con forma de labios, las formas redondeadas de suelo, paredes y mobiliario, y la lámpara inspirada en una escultura de Calder diseñada en hierro y metracrilato han sido los aliados para materializar este concepto.

Espacio VG Living: Miss your kiss. Foto: Nacho Uribesalazar | CasaDecor.

Pocos metros, mucha imaginación

Ruiz-Velázquez Architecture da forma al espacio ABB Niessen. Su Smart Hotel imagina un nuevo concepto de hotel que a la vez sirva para encontrar nuevas formas de habitar y reflexionar sobre nuevas soluciones tanto tecnológicas como humanísticas. En pocos metros y empleando la arcilla como corazón del proyecto, el espacio disuelve límites, mezcla materiales y activa lo que llama “el modelaje orgánico de nuestro envolvente”.

Espacio Abb Niessen. Foto: Nacho Uribesalazar | CasaDecor.

Viajar sin salir del salón

Guille García-Hoz ha logrado instalar una jaima dentro de un salón. El Espacio Ethan Chloe no renuncia a nada: tiene la ciudad y el campo, lo sofisticado, lo sencillo. Y, por eso, “somos eclécticos, de gustos tranquilos, pero también sabemos apreciar lo exquisito”, explica el diseñador de interiores. Madera, mármol, tela, espejos, cristal, color, papel y blanco y negro integran este espacio que, efectivamente, lo tiene todo.

Otro viaje lo propone Marta Labrador con su habitación infantil ‘Viaje a una fantasía’ inspirada en a los cuentos, el juego, la fantasía, las aves, sus ciclos y la naturaleza y que toman forma a partir de murales cargados de naturaleza, linos pintados y una mezcla de materiales y espacios versátiles donde se comparte el ocio y el trabajo.

Espacio Marta Labrador. Foto: Luis Hevia | CasaDecor.

Un atelier para vivir

Varias de las propuestas de CasaDecor apuestan precisamente por multiespacios, como Atelier Living, de Cristina Amigo Studio. Híbrido de salón, dormitorio e, incluso, despacho, la interiorista ha yuxtapuesto elementos versátiles con usos diferentes que van del sofá Circle que se convierte en cama al biombo Curve que hace las veces de cabecero o tabique móvil.

Espacio GM Group. Foto: Nacho Uribesalazar | CasaDecor.

Diseño danés en CasaDecor

Erico Navazo Estudio firma el Espacio Danish Design Plus –en el torréon del edificio- con el que participa la Embajada de Dinamarca en España en CasaDecor.

Inspirado en la Nueva Bauhaus, una corriente artística y cultural de la que el país es el máximo exponente, se basa en la artesanía y la nobleza de los materiales y propone objetos cotidianos que mejoran la vida de las personas, siempre realizados de manera sostenible, que tienen el objetivo de perdurar en el tiempo y que comparten universalidad y atemporalidad. En este salón, piezas icónicas de Arne Jacobsen, Hans Wegner o Verneer Panton se integran con las de jóvenes talentos como Friends& Founders y diseños clásicos dialogan con obras de arte, objetos cotidianos, tecnología y diseño.

Danish Design Plus. Foto: Nacho Uribesalazar | CasaDecor.

De Madrid al cielo

El viaje por las nuevas tendencias del interiorismo termina en la azotea del edificio, una terraza decorada con cerámicas origintales del taller de Daniel Zuloaga donde Ana Robles (AlterEspacio) ha creado un espacio con LDK Garden denominado ‘El Cielo de Canalejas’.

Rodeado de ladrillo neomudéjar, piedra caliza y forma y observado por faunos, grifos y frutas, el espacio abre una brecha entre el mundo terrenal y el más allá, todo un recorrido desde el purgatorio al juicio que desemboca en el éxtasis para completar una experiencia envolvente. Y, todo, fundido con las maravillosas vistas donde confluyen los edificios del centro y el cielo de Madrid.