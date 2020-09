CaixaForum: entre videojuegos, realidad virtual y arte pop

Nuevas tecnologías, naturaleza y ciencia, la cultura del cine o la Colección ‘la Caixa’ de Arte Contemporáneo son los grandes ejes de la nueva temporada de CaixaForum, que por primera vez se ha presentado de forma conjunta para sus ocho centros culturales de toda España.

En total, se estrenarán 25 exposiciones, así como 9 muestras itinerantes que recorrerán el territorio español y portugués. De los 34 proyectos, que van desde una experiencia de realidad virtual a cargo del director de orquesta Gustavo Dudamel a la última propuesta del colectivo teamLab pasando por producciones sobre videojuegos y pop art, hasta 11 son estrenos absolutos.

Pese a la pandemia de coronavirus, que “ha impactado de lleno en todos los centros”, según explica la directora general adjunta de la fundación, Elisa Durán, la entidad apuesta por nuevas programaciones en sus centros en Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Palma, Girona, Tarragona y Lleida porque entiende que “la cultura es segura” y que en una situación “totalmente inédita e incierta” se hace más necesario que nunca “llevar la cultura a todas las personas, conscientes de lo delicado del sector”.

Experiencias inmersivas

De entre la treintena de propuestas sobresale Symphony, un viaje virtual al corazón de la música a cargo del venezolano Gustavo Dudamel quien, durante cuatro años, ha trabajado en este proyecto que se presentará el día 15 de septiembre en el Cosmocaixa.

Gustavo Dudamel. Foto: Armando Arorizo | EFE.

Se trata de una experiencia para vivir y sentir la música clásica “como nunca antes la había experimentado” en palabras del director del Área de Cultura y Divulgación Científica, Ignasi Miró.

La instalación es una de las que girará por diferentes ciudades españolas y portuguesas -después de Barcelona viajará a Santander, Valladolid, Madrid, Granada y Málaga- y permitirá al espectador, a través de la tecnología VR, sentirse como un músico dentro de una orquesta, entrando incluso en el interior de un instrumento.

Otra de las grandes apuestas por las experiencias inmersivas y la tecnología viene de la mano de teamLab, el colectivo surgido en Japón en 2001 que se nutre de profesionales de disciplinas como el arte, la programación, la ingeniería, las matemáticas o la arquitectura para investigar vínculos entre arte, tecnología, diseño y naturaleza.

Sus exposiciones Born from de Darkness, a Loving and Beautiful World y Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn, siempre en proceso de cambio y transformación gracias a la intervención de los propios visitantes, estarán en Barcelona de abrir a agosto de 2021.

Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful World, Sisyu. Foto: teamLab.

Homo Ludens

Videojuegos y gamers se colocan en el centro de la exposición Homo ludens. Videojuegos para entender el presente, que ofrece una nueva perspectiva tanto del concepto de jugador como del propio juego, mostrando una videoludificación del mundo en el cual vida y juego tienden a coincidir cada día más.

Estará en CaixaForum Madrid, entre julio y noviembre de 2021 mientras que, entre abril y agosto próximos la protagonista en este espacio será la muestra La imagen humana, un viaje a través del tiempo y las culturas sobre la representación del ser humano, con piezas del British Museum.

Otra apuesta del CaixaForum Madrid, y que también podrá verse en Barcelona, es por el francés Jean Prouvé. En clave de restrospectiva, la muestra sigue los inicios del diseñador y constructor desde sus primeros trabajos con arquitectos modernos como Robert Mallet-Stevens, Eugène Beaudouin y Marcel Lods, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, hasta sus creaciones de mobiliario para comunidades y los edificios prefabricados, más conocidos como la Maison Métropole, la Maison Coc o la Maison des Jours Meilleur.

Pop art

También en el CaixaForum de Madrid, además de los de Barcelona y Zaragoza, destaca la exposición los próximos meses de El sueño americano, sobre el pop art, una oportunidad inédita para conocer cómo los grandes artistas norteamericanos de este ámbito, desde Andy Warhol y Jasper Johns a Robert Rauschenberg o Roy Lichtenstein, han trabajado el grabado.

Roy Lichtenstein, Girl/Spray Can from Walasse Ting. 1 ¢ Life, 1963.. © The Trustees of The British Museum. © Estate of Roy Lichtenstein.

Otras dos exposiciones ofrecerán una mirada contemporánea, la del artista portugués Pedro Neves Marques, quien se centra en Brasil, y la denominada So Lazy, dentro del programa de Apoyo a la Creación de La Caixa para impulsar el comisariado.

De matemáticas y vampiros

En Zaragoza y Sevilla se ofrecerá la muestra Espejos. Dentro y fuera de la realidad, una propuesta en la que se combinan las matemáticas con la manipulación de la luz, mientras que a Palma viajará Non finito, en la que se reúnen una serie de obras de arte caracterizadas por un aspecto del ‘non finito’ o el arte de lo inacabado.

Además, en Barcelona, Zaragoza y Sevilla se podrá ver Vampiros, que ya se ha expuesto con éxito en Madrid, y que se centra en el vampiro como ser tan terrorífico como fascinante.

Fotografía

En la temporada, además, habrá exposiciones sobre Leonardo da Vinci, con maquetas a escala de algunos de sus inventos; sobre la llegada del hombre a la luna; o una centrada en las imágenes de Sebastiao Salgado que lleva por nombre Génesis.

También en clave fotográfica se presenta De polo a polo, una propuesta conjunta con National Geographic que ofrece un viaje a los grandes paraísos naturales, así como Otros mundos, del artista Michael Benson, y Tierra de Sueños, de la fotógrafa española Cristina García Rodero, que se expondrá en Sevilla.

Exposición tierra de Sueños. Foto: © Cristina García Rodero.

Cine y arte

Por otra parte, continúan ofreciéndose los proyectos sobre Pixar (Sevilla y Girona), Georges Méliès, los faraones egipcios (Tarragona), el lujo en la antigüedad (Zaragoza) y los dioses del Museo del Prado (Barcelona y Tarragona), mientras que a la exposición Cámara y ciudad que muestra la vida urbana en la fotografía y el cine se le ha añadido un nuevo apartado con instantáneas del confinamiento (se verá en Madrid y Palma).

También en Palma podrá disfrutarse de la muestra Azul, el color del modernismo y H. Anglada-Camarasa, mientras en Sevilla y Zaragoza descubrirán El espíritu de Montmartre en los tiempos de Toulouse-Lautrec.

Además, y con motivo del 80 aniversario de la creación del Guernica, se presentará con el Museo de arte Reina Sofía la exposición Picasso. El viaje del Guernica, que llegará a varias ciudades españolas.

Tras su estreno en CaixaForum Barcelona, Objetos de deseo. Surrealismo y Diseño 1924-2020 llegará esta temporada a Madrid y Sevilla.