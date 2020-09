Barcelona: un cóctel de arte digital y música electrónica para el otoño

Durante este otoño Barcelona será un interesante motor de creatividad, música de vanguardia y nuevas tecnologías. El festival de arte digital Mira y la edición especial de Sónar+D CCCB son las citas más destacadas.

Un consuelo del Sónar

El coronavirus obligó a cancelar las presentaciones del festival de música electrónica y arte Sónar 2020 y Sónar+D.

Pero para tener un sucedáneo de este evento amado por los cazadores de tendencias entre el 18 y 19 de septiembre se organizará Sónar+D CCCB.

Todavía no se presentaron detalles del programa, pero el evento promete dos días “con la mirada puesta en nuevo futuros imaginables en la intersección de la cultura, el arte y la tecnología”.

Ya que no es posible congregar multitudes sin riesgos, esta particular edición será on-line, gratuita y abierta, aunque habrá algunos espectáculos que sí serán presenciales, aunque con aforo controlado.

Aquí nació el festival

En el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es el espacio en donde el Sónar nació y se desarrolló, se organizarán conferencias, clases magistrales, demos, talleres, performances y actividades de networking.

Este evento no estará solo: se conectará con otros eventos similares del continente como TodaysArt de La Haya, Reworks de Tesalónica y Unsound de Cracovia; todos ellos integrantes -con el festival barcelonés- de la red We are Europe.

En esta edición se presentarán conferencias, talleres y clases magistrales. Foto: Sónar.

El evento Sónar+D CCCB busca una nueva mirada en la intersección de la cultura, el arte y la tecnología”.

Por lo pronto, la organización convoca al que sería el público habitual de este tradicional evento de arte, música y tecnología: creadores, desarrolladores, activistas, agitadores culturales, diseñadores, artistas, músicos, curiosos y “personas apasionadas por la cultura de nuestro tiempo”.

La sinergia del arte digital

El pasado 3 de septiembre comenzó el ciclo de arte digital Mira.mov, que se extenderá a razón de una presentación semanal hasta diciembre.

Fotograma de Deep Down Tidal, de Tabita Rezaire. Foto: Mira.mov

Este evento es una sección dedicada a la proyección de trabajos de arte digital inmersivos realizados con técnicas de animación y 3D.

Mira.mov será el escaparate para explorar las tendencias de arte digital, CGI y la animación en 3D

Junto con el calendario de conferencias aspira a ser un circuito de exploración de nuevos formatos y narrativas, con técnicas como el CGI (imágenes creadas por ordenador), la inmersividad audiovisual y la animación digital en tres dimensiones.

Estas presentaciones se realizarán en el complejo Ideal (Dr. Trueta 196, Barcelona), que se presenta como el primer centro del sur de Europa dedicado a la producción y exhibición de las artes digitales.

Qué se podrá ver en Mira.mov

Entre las performances se podrán ver la simulación Material Sentience Habitat Ring, producida por el colectivo artístico MSHR, y el espectáculo Life Subscription, donde Clauda Maté explora la vida digital después de la muerte.

El artista 3D y diseñador de videojuegos Sevi Domochevsky presentará Gehenna 4.1, un surrealista viaje a un infierno digital.

Tráiler de Geomancer

Con Main-stream, la artista digital Cruelaudia ofrecerá un falso streaming donde varias identidades recurren a video-juegos para crear un hipnótico bucle.

En este ciclo se podrán ver las proyecciones Geomancer de Lawrence Lek; y We are at the end of something, realizada en CGI por Keiken, Ryan Vautier y Sakeema Crook.

En Deep Down Tidal Tabita Rezaire analiza cómo el océano puede ser una compleja red de comunicación; en tanto Samuel Fouracre, que suelen combinar el rodaje en vivo con entornos CGI, presentará Dance, music, sex, romance, donde se verá como lo humano se puede cruzar con el mundo digital.