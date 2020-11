Banksy le pilla el gusto a Madrid

50% misterioso, 50% polémico. Nadie sabe a ciencia cierta quién es Banksy y, sin embargo, todos queremos ver los trabajos del genio británico del street art. Incluso repetir. Tras la muestra que en 2018 trajo a Madrid algunos de sus trabajos -y que sumó más 600.000 visitantes solo en tres ciudades-, el artista recala de nuevo en la capital con una exposición inédita en España.

BANKSY. The Street is a Canvas abrirá sus puertas el próximo 3 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes con una selección de trabajos del controvertido e influyente artista. En total más medio centenar de creaciones que incluyen óleos, lienzos tintados con spray, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías.

Las piezas, procedentes de colecciones privadas de todo el mundo, se exhiben en Madrid por primera vez.

Imagen: Banksy Exhibition.

‘Niña con globo’

Entre las piezas más reconocidas se encuentra, por ejemplo, la serigrafía original de la serie Niña con globo, idéntica a una recientemente destruida por el artista en directo en el curso de una subasta en Sotheby’s.

“Banksy ha adquirido la categoría de fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo”

Por supuesto, la exposición no está autorizada por el artista, como viene siendo habitual en este tipo de montajes.

“Banksy ha adquirido la categoría de fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo”, explica Alexander Nachkebiya, comisario de la Exposición. “Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio, una desobediencia a la ley…”.

Imagen: Bansky Exhibition.

Y añade que la muestra, que podrá verse hasta el 9 de mayo de 2021, buscará resolver la sempiterna pregunta: ¿quién es Banksy? ¿un genio o un gamberro?, ¿un artista o un empresario?, ¿un provocador o un rebelde?

La muestra se inaugura el próximo 3 de diciembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

“Queremos que cada visitante de esta exposición pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy”, apunta el comisario. Esta nueva exposición “pretende mostrar la profundidad del talento de Banksy, sus múltiples capas y dimensiones para que sean los propios visitantes quienes piensen y decidan. Su trabajo, siempre actual y muy completo, profundiza en el alma de cada uno de nosotros. Supongo que todo esto lo convierte en un genio para mí”, concluye Nachkebiya.

Imagen: Bansky Exhibition.

El artista más escurridizo

Escurridizo y provocador, el artista británico, cuya verdadera identidad se desconoce, a pesar de vender obras en las principales casas de subastas del mundo, regentar una tienda en Londres o firmar murales en fachadas de edificios de ciudades de todo el mundo, está considerado uno uno de los principales exponentes del street art contemporáneo.

Sus obras, a menudo satíricas, abordan temas universales como la política, la cultura o la ética. El aura de misterio que, por elección y por necesidad, se perpetúa cada vez que se menciona a Banksy, lo ha convertido en una figura mítica de nuestro tiempo. También contribuye al misterio su comunicación; se dirige al público sin ningún filtro, dejando que sean sus obras, prácticamente ‘textos visuales’ las que informen e inspiren la reflexión.

Guerra, riqueza y pobreza, animales, globalización, consumismo, política -incluido el Brexit-, poder, ambientalismo o masificación turística son algunos de los temas que el artista explora.

Imagen: Bansky Exhibition.

Desde el anonimato y la trinchera que le brinda el asfalto, Banksy desafía el sistema y el mercado del arte. Esta forma de protesta y activismo artístico le han valido el reconocimiento de un enorme y heterogéneo público.

Banksy. The Street is a Canvas es una coproducción del Círculo de Bellas Artes de Madrid, IQ Art Management y Sold Out, responsables también de la muestra Banksy. Genius or Vandal? visitada por más de 600.000 personas en Moscú, San Petersburgo y Madrid.