En España (también) se construyen las casas más extraordinarias del mundo

Pueden estar en la costa o en medio del bosque, bajo tierra o en lo alto de las montañas, en India, Noruega, Japón o Israel. El arquitecto Piers Taylor y la actriz Caroline Quentin, una enamorada de los inmuebles, se desplazan a cualquier punto del mundo en busca de las casas más increíbles y nos abren sus puertas en la serie de BBC The Most World Extraordinary Homes, también disponible en Netflix.

Algunas de esas casas son españolas y, además, se encuentran en el catálogo de The Sibarist, la primera inmobiliaria boutique de España con un portfolio especializado en arquitectura contemporánea y casas de autor. Sylvia Girón y Silvia Hengstenbergm madre e hija, fundaron la consultora en 2014 con el objetivo de seleccionar y gestionar propiedades singulares, ya sea por su localización, conservación y, por supuesto, arquitectura y diseño. Su catálogo seduce por igual a publicistas, directores cinematográficos, organizadores de eventos, amantes del arte y, por supuesto, a los productores de la BBC.

Leer más: Zaha Hadid diseña el rascacielos del futuro en Shenzhen

Casa Levene

Apareció en la primera temporada de la serie, concretamente en el episodio 2, dedicado al Bosque. A 64 km de Madrid, ubicada en la localidad de San Lorenzo del Escorial, Casa Levene se alza en el Monte Abantos y se caracteriza por estar “al servicio del bosque, de sus árboles y de su estructura”.

Casa Levene. Foto: ©Hisao Suzuki.

Richard Levene, arquitecto y fundador de El croquis -y también firme defensor de que un arquitecto no debe proyectar su propia casa, pidió a Eduardo Arroyo que le diseñase su hogar.

Sin talar ni un solo árbol, sin usar un solo ladrillo y construida en seco para no dañar las raíces de los árboles ni los acuíferos, Arroyo diseñó una vivienda que se funde con el entorno hasta desaparecer, reflejando el arbolado en sus grandes cristaleras.

La estructura se divide en varios brazos que ocupan el espacio libre que dejaban los árboles, con una sorprendente cubierta de basalto trai o de Mongolia.

Casa Levene. Foto: ©Hisao Suzuki.

El interior, en contraste, es colorista, diferenciando la zona más privada con paredes y suelos de color azul de las más sociales, teñidas de naranja. Muchos de los muebles se diseñaron específicamente para sus espacios.

Sus tres plantas construidas en una pendiente ascendente suman 490 metros con 4 dormitorios y 4 baños, salón, despacho, cocina y piscina. Actualmente está disponible para la venta y también en alquiler para sesiones de fotos y rodajes.

La casa del acantilado

También la primera temporada de The World’s Most Extraordinary Homes, en el capítulo de Costa,se puede disfrutar de La casa del acantilado en la localidad costera de Salobreña, en Granada.

Sin duda todo un reto para sus arquitectos, Jaime Bartolomé y Pablo Gil, que tuvieron que construir en una complicada parcela situada en una colina y con inclinación de 42 grados una casa orientada al mar en la que “siempre fuera verano”, según pidieron los propietarios.

La Casa del Acantilado Foto. ©Jesús Granada.

De diseño espectacular, la casa cuenta con dos plantas, una con una gran sala de estar y piscina en terrazas y un segundo piso con habitaciones. Siempre siguiendo la pendiente de la montaña, la casa está parcialmente enterrada y se beneficia de una temperatura constante de 19,5º durante todo el año (que conecta con la tradición de las casas cueva granadinas).

Esta suerte de “cueva contemporánea gaudista” cubre sus espacios habitables con una carcasa doble curvada de hormigón armado que juega con la geometría del suelo mientras que enmarca las vistas y que orienta los flujos de aire que vienen del mar hacia el interior. La carcasa está apoyada en los muros de contención, lo que la libera de vigas o columnas interiores, de modo que el espacio principal de la casa queda como un gran espacio diáfano.

La Casa del Acantilado Foto. ©Jesús Granada.

Lo más característico, según el arquitecto Jaime Bartolomé, es la “calculada ambigüedad estética” que se crea entre la forma de la casa y el techo metálico que bascula “entre lo natural y lo artificial, entre la piel de un dragón puesta en el suelo, vista desde abajo, y las olas del mar vistas desde arriba”.

The Sibarist gestiona su venta y el alquiler para rodajes, pero también se puede alquilar por estancia cortas por viajeros.

Casa Hemeroscopium

La segunda temporada de la serie de la BBC y Netflix dedicó un capítulo enteramente a España donde, entre otras, puede verse la Casa Hemeroscopium.

Con un nombre que alude al concepto griego del lugar donde se pone el sol, esta casa en la localidad madrileña de Las Rozas es un diseño de Antón García-Abril que busca atrapar tanto un espacio doméstico como un horizonte lejano.

Casa Hemeroscopium.

Lo más llamativo es su estructura de hormigón vista, muy pesada, que parte de un apoyo principal (viga madre) para crear, en sentido ascendente y helicoidal, estructuras más ligeras. De apariencia sencilla pero complejísima ingeniería, la enormidad de los elementos casa, sin embargo, con un resultado transparente, ligero, casi aéreo, con estancias amplias y luminosas y notable elegancia.

La vivienda consta de dos plantas articuladas en forma de L en torno a un patio central, con grandes espacios para el salón y la cocina y una bonita piscina. En la parte de arriba, dos dormitorios desde los que se accede a una segunda piscina de 25 metros de largo ubicada en la viga en forma de U que da la impresión de precipitarse hacia el jardín.

Casa Hemeroscopium.

La casa está disponible para sesiones de fotografías y rodajes.

Solo Office KGVDS

En el mismo episodio de la serie puede verse la propiedad Solo Office KGDVS, una originalísima construcción circular de Solo Houses ubicada en la comarca de Matarraña, en Teruel, cerca de la localidad de Cretas pero sin absolutamente nada alrededor.

Sus promotores, los galeristas Christian Bourdais y Eva Albarrán buscaban un terreno sin contaminación donde crear una colección de arquitectura que se compone de 15 proyectos que ocuparán una finca de 100 hectáreas. Actualmente están terminadas Solo Office KGDVS y Solo Pezo.

Solo Office. Foto: ©Bas Princen.

Solo Office KGDVS es un proyecto de los belgas Office Kersten Geers y David Can Severen que ofrece una vivienda en forma circular de modo que se pueda disfrutar de la belleza de su entorno en 360º. Encaramada en una meseta natural, de arquitectura casi invisible y sin límites entre lo interior y lo exterior, su fachada permite abrirse dejando las estancias completamente a la intemperie, de forma que se puede dormir bajo las estrellas.

En el centro del círculo, atravesado por el paisaje, encontramos una piscina natural con aspecto de lago. Alrededor, 3 habitaciones en módulos independientes a las que se accede desde un porche exterior, así como un módulo dedicado al salón con chimenea y la cocina-comedor.

Sus interiores son funcionales, austeros, aunque, eso sí, confortables, con apenas decoración “para que esta no nos aleje de la experiencia que se quiere conseguir” que no es otra que la fusión total con la naturaleza circundante.

Solo Office. Foto: ©Bas Princen.

Está disponible para fotos y rodajes, así como alquiler para viajeros.

Casas que te cuidan

Además de las casas incluidas en The World’s Most Extraordinary Homes, The Sibarist gestiona Casa de Blas, del arquitecto Alberto Campo Baeza, Premio Nacional de Arquitectura 2020; Ca’n Terra, galardonada con el premio Charles Jencks 2019 que otorga el RIBA (The Royal Institute of British Architects); así como Casa Garoza, referente de vivienda industrializada de carácter modular, finalista de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, seleccionada para los Premios FAD y los Premios Mies Van der Rohe de Arquitectura Contemporánea Europea, y galardonada con el Premio Construmat a la Innovación Tecnológica en 2011.

Firmes defensoras del concepto Wellness Real Estate, abanderado de los hogares que cuidan simultáneamente de las personas y el planeta, Sylvia Girón y Silvia Hengstenbergm han desarrollado además el concepto ‘Casas que cuidan de ti’ que engloba belleza, arte y bienestar y que, mientras minimiza el impacto ambiental en el entorno promueve el cuidado y bienestar de quienes las habitan, por ejemplo, reduciendo la exposición a sustancias tóxicas, mejorando el sueño, reduciendo el estrés y promoviendo prácticas saludables y conscientes.

La primera ‘Casa que cuida de ti’, de siete habitaciones y formato coliving, Casa de Mareas, ya está en marcha en Escalante (Cantabria).