Can Sau. Emergency Scenery y Casa Ter, premios Simon de Arquitectura 2020

Todos los proyectos arquitectónicos proyectan, diseñan y construyen aunando -al menos en teoría- estética y función. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia en aquellos espacios y edificios que simplemente cumplen con un uso y los que realmente son vividos? Precisamente reconocer a aquellos proyectos de arquitectura cuya excelencia potencie la capacidad de los espacios para procurar el confort de sus habitantes es el objetivo del premio Living Places – Premio Simon de Arquitectura, que ha dado a conocer los ganadores de su tercera edición.

Nacido en 2016 como iniciativa para celebrar el centenario de la firma de soluciones tecnológicas de iluminación Simon, en tan solo tres ediciones, ya se ha consolidado como referente de proyectos de arquitectura capaces de mejorar la calidad de los espacios que las personas viven en su día a día, ya sean interiores o exteriores, para trabajar, para aprender, para esperar o para jugar.

En la tercera edición del concurso se han presentado hasta 165 proyectos de 23 países, entre ellos México, Portugal, Italia, Alemania, Francia y Polonia, además de España

Con el apoyo de la Fundación Mies van der Rohe, el premio, de carácter internacional, cuenta con otra particularidad, y es que el documento base para explicar las obras presentadas debe ser un formato audiovisual, lo que ha permitido a lo largo de estas tres ediciones reunir en una plataforma de consulta numerosos proyectos de espacios concebidos para ser vividos.

Can Sau. Emergency scenery. Foto: unparelldarquitectes.

Living Places

Hasta 165 proyectos se presentaron al premio, con un total de 140 vídeos de 23 países, entre ellos México, Portugal, Italia, Alemania, Francia y Polonia, además de España. Tras seleccionarse 10 finalistas, los premios han recaído, en la categoría de Lugares Colectivos en Can Sau. Emergency Scenery, en Olot, obra del estudio unparelld’arquitectes. Por su parte, el estudio MESURA ha obtenido el premio en la categoría Lugares Personales por Casa Ter, ubicada en la zona del Baix Empordà (España).

Además, y de forma excepcional, el jurado ha decidido otorgar excepcionalmente una Mención Especial al filme To become one dirigido por Romain Loiseau & Tristan Soreau sobre el proyecto del Institute for Molecular Sciences in Orsay (Francia) de Kaan Architecten + Fres Architectes.

Can Sau. Emergency Scenery

Recuperar un espacio público degradado en el casco antiguo de Olot era el objetivo de unparelld’arquitectes en un proyecto que cuenta, según el jurado, “con un enfoque único y memorable sobre cómo regenerar partes antiguas de la ciudad, un ejemplo de cómo un solo proyecto puede agregar mucho valor al espacio urbano”. Basándose en las fachadas y manteniendo elementos que permiten rastrear la historia del barrio; por ejemplo, a través de imágenes iconográficas en paredes y cristales.

Con un vídeo de con vídeo de Martí Pellicer y unparelld’arquitectes (Eduard Callís y Guillem Moliner), el proyecto “explora una nueva programación y se abre a nuevas posibilidades urbanas invitando a los habitantes a utilizar el espacio público para realizar todo tipo de actividades sociales”, concluye el jurado.

Casa Ter

Un vídeo de Ricard López presentaba al concurso Casa Ter, ganador del premio en la categoría Lugares Personales. Un proyecto “muy hermoso, muy sutil y delicado, que transmite una verdadera sensación de armonía con la naturaleza y el paisaje circundante”.

De hecho, las decisiones detrás de su forma y materiales constructivos, explica el equipo, se toman como consecuencia de una premisa: afetar lo menos posible al entorno natural e interpretar la cultura constructiva de la zona (los campos rurales y los pueblos de l’Empordà), utilizando técnicas constructivas contemporáneas.

El film, apunta el jurado, “contribuye activamente a dar esta sensación, creando un verdadero viaje sensorial a través de los espacios que nos permite tener una percepción real del lugar y de sus cualidades tanto físicas como atmosféricas”.

Casa Ter se integra a la perfección en su entorno. Foto: Benjamin Iborra Wicksteed.

Cine y arquitectura

Entre las sorpresas de esta edición están la mención especial a la película To become one dirigido por Romain Loiseau & Tristan Soreausobre el proyecto del Institute for Molecular Sciences in Orsay (Francia) deKaan Architecten + Fres Architectes.

Y es que, según el jurado, “se trata de un esfuerzo por defender cuánto puede aportar el cine a la representación y al conocimiento de la arquitectura, lejos de ser solo una herramienta de comunicación y promoción. La película es realmente hermosa, delicada y sugerente. Crea una especie de cautivadora atmósfera surrealista que evoca muy bien el misterio de la investigación científica”.

Institute for Molecular Sciences in Orsay. Foto: ©Fernando Guerra.

El jurado internacional de esta edición ha estado formado por: la arquitecta india internacionalmente conocida por su investigación y trabajo experimental en materiales y arquitectura de bajo impacto ambiental, Anupama Kundoo; la video artista, productora, editora y cofundadora de Bêka & Lemoine, Louise Lemoine; el arquitecto mexicano Víctor Jaime; Ana Luisa Soares, arquitecta portuguesa cofundadora del estudio Fala Atelier, en Porto; el diseñador de iluminación Dean Skira; y el diseñador industrial y director de diseño de Simon, Salvi Plaja.