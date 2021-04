Alicia en el País de las Maravillas: sus huellas en el arte, el cine, la moda y la fotografía

Puede que pubs y peluquerías hayan sido los primeros en beneficiarse de la desescalada iniciada por Gran Bretaña, el país con una mayor cantidad de población vacunada contra la covid-19 y que comienza a esbozar cómo será el futuro pospandémico, pero el arte ya calienta motores.

El 19 de mayo es la fecha en que reabrirán muchos museos del país, entre ellos el Victoria & Albert Museum que, además de recuperar exposiciones como la aclamada Bags: Inside out, estrenará la muestra que bucea en el impacto cultural de Alicia en el país de las maravillas y su influencia en creativos, diseñadores y artistas que van de Salvador Dalí y Yayoi Kusama a The Beatles, Vivienne Westwood y Little Simz.

Dibujo original para ‘Alice in Wonderland of the White Rabbit’, 1967. ©Ralph Steadman Art Collection, 2019.

Leer más: Los diez mejores museos para adictos a la moda y al arte

Alice: Curiouser and curiouser es el nombre de esta exposición, anunciada en 2019 y que ha sido varias veces pospuesta como consecuencia de la situación sanitaria. A partir del 22 de mayo y hasta 31 de diciembre se podrán ver por fin los más de 300 objetos que incluye esta exhibición y que convierte al V&A en el primer museo del mundo en explorar cómo la obra de Lewis Carroll ha marcado a generaciones de artistas en diferentes lugares y épocas.

Durante el parón impuesto por la pandemia, además, se ha desarrollado una experiencia de realidad virtual que permitirá a los visitantes emprender su propio y peculiar viaje al país de las maravillas.

V&A es el primer museo del mundo en explorar cómo la obra de Carroll ha marcado a generaciones de artistas en diferentes lugares y épocas

Alicia más y más curiosa

En forma de viaje por la madriguera del conejo, el V&A traza un recorrido por los orígenes, pero también las adaptaciones y reinvenciones del ya icónico relato de Carroll desde su publicación en 1865 y mostrando la evolución de la obra desde el libro al fenómeno global con seguidores de todas las edades.

Bocetos de Mary Blair para la adaptación de Walt Disney (1951). ©Disney.

En cinco escenarios o mundos organizados temáticamente y que abarcan cine, performance, moda, arte, música y fotografía se podrá disfrutar de objetos únicos como el manuscrito original de Carroll, ilustraciones de John Tenniel, Ralph Steadman y Mary Blair para la adaptación cinematográfica de Walt Disney de 1951, vestuario de la Royal Opera House, diseños de moda de Iris van Herpen y fotografía de Tim Walker.

Con la mirada de la propia Alicia y el diseño del reconocido Tom Pipper, la exposición recompensará a los visitantes con espacios secretos, montajes divertidos y una alucinante juego de croquet en realidad virtual.

El mundo de Alicia

La exposición arranca en la galería subterránea Sainsbury del V&A que supone ya la entrada a otro mundo, una realidad mágica y paralela cuya primera parte rastrea los orígenes de la obra en la Oxford victoriana, incluidos los personajes, políticas y lugares que inspiraron a su creador, cuyo nombre real era Charles Lutwidge Dogson.

Quinten Massys. ‘The Ugly Duchess’. ©The National Gallery.

Así, se podrá ver a la ‘verdadera’ Alicia y a su familia (los Liddell), conocer al ilustrador John Tennel –con dibujos originales pero también sus inspiraciones, incluido el retrato de La duquesa fea de Quinten Massys de 1513-.

La segunda parte, Filming Alice, se centra en las adaptaciones cinematográficas de la obra, desde la primera de 1903 a las de Walt Disney en 1951 o Tim Burton en 2010 (protagonizada por Johnny Depp y Mia Wasikowska). Entre diseños de vestuario que incluyen piezas de Christian Dior y la ganadora de un Oscar al diseño de vestuario Colleen Atwood se revelan también detalles desconocidos de las reinterpretaciones icónicas del famoso cuento.

Alicia reimaginada

Una tercera sección, Reimagining Alice, se centra en las reinvenciones del País de las Maravillas a través de obras de Salvador Dalí, Yayoi Kusama, Max Ernst y Peter Blake, así como la película de la BBC de 1966 dirigida por Jonathan Miller. El entorno es el de una fiesta de té del Sombrerero Loco que cobra vida a través de proyecciones digitales psicodélicas.

‘A Mad Tea Party’, 1969, ©Salvador Dali, Fundació Gala-Salvador Dalí, DACS 2019. Dallas Museum of Art.

A continuación se analiza cómo la historia de Alicia ha sido revisitada en infinidad de ocasiones a través de la danza, la música y la interpretación. Para ello se cuenta con diseños conceptuales, escenografías o vestuarios que ha sido usados en producciones internacionales en Suiza, Copenhague o Rusia.

Una última sección explora la fascinación moderna con el personaje de Alicia y su mundo mágico y las sucesivas reinvenciones a través del arte, la cultura popular y hasta la ciencia. Así, desfilan ante los ojos colecciones de moda como las de Iris van Herpen y Viktor & Rolf, fotografías de protestas políticas, ilustraciones de álbumes de Little Simz o prendas de estilo urbano, pero también el celebrado calendario Pirelli 2018 de Tim Walker que recrea el País de las Maravillas con un elenco completamente negro con RuPaul, Naomi Campbell, P Diddy y Adwoa Aboah.

Viktor&Rolf Haute Couture AutumnWinter 2016. Foto: Team Peter Stigter.

Realidad virtual

Por primera vez, el V&A se sirve de la realidad virtual para ofrecer una experiencia inmersiva: a través de una madriguera de conejo se accede a un partido de croquet con la Reina de Corazones donde habrá que tirar de ingenio.

La experiencia está basada en obras de la artista islandesa Kristjana S. Williams diseñadas específicamente para el montaje de la exposición. La experiencia final fue realizada por HTC Vive Arts en cooperación con el desarrollador de juegos inmersivos PRELOADED.

Experiencia de Realidad Virtual V&A sobre la obra original de Kristjana S Williams, 2020.

Para la comisaria del museo Kate Bailey, “Alicia nos anima a todos a cuestionar, aprender, explorar y soñar”. Y añade: “descubrir por qué es fuente inagotable de inspiración para algunas de las mentes más creativas del mundo ha sido una aventura extraordinaria que ha llevado incluso al museo a una nueva dimensión de Virtual Realidad por primera vez”.